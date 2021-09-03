Игорь Руденя вручил награды военнослужащим в Ржеве Тверской области

Игорь Руденя вручил награды военнослужащим в Ржеве Фото: ПТО

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, губернатор Игорь Руденя посетил войсковую часть 40963 в Ржеве. Военнослужащим Тверского территориального гарнизона были вручены региональные награды.

За многолетнюю доблестную службу, мужество при исполнении воинского долга, успешное решение поставленных задач памятным знаком губернатора Тверской области «За доблестную службу в Тверской области» награждены военнослужащие 12 гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии - старший штурман Евгений Чернов и старший инспектор – летчик отделения боевой подготовки Максим Семенко.

Звание «Почетный работник науки и образования Тверской области» присвоено Виталию Тикшаеву, заместителю начальника по учебной и научной работе ВАВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награжден военный комендант военной комендатуры гарнизона (г.Тверь) Сергей Сазонов.

Также военнослужащие были отмечены Почётными грамотами и Благодарностями губернатора Тверской области.