В День окончания Второй мировой войны в Ржеве почтили память советских воинов

Игорь Руденя возложил цветы к Ржевскому мемориалу Фото: ПТО

3 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Ржевский район и в День окончания Второй мировой войны возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших воинах.

Имена 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества увековечены на стальных плитах.

На мемориале побывали более 2,2 млн человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция "Ржевский мемориал".

Также Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску советским войнам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.