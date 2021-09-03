В День окончания Второй мировой войны в Ржеве почтили память советских воинов

Игорь Руденя возложил цветы к Ржевскому мемориалу
Фото: ПТО
3 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Ржевский район и в День окончания Второй мировой войны возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших воинах.
Имена 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества увековечены на стальных плитах.
На мемориале побывали более 2,2 млн человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция "Ржевский мемориал".
Также Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску советским войнам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.