Волонтеры помогли мужчине с таксой Стёпой выйти из леса в Тверской области

Волонтеры нашли пенсионера и его пропавшую собаку Фото: ВПСО "Сова"

67-летний мужчина пропал 30 августа в лесах Кимрского района. Сообщение поступило волонтерам. В ночь добровольцы отправились на поиски.

Работали на отклик и получили сигналот потерявшегося мужчины примерно в 300 метрах.

- Эти сотни метров запомнились надолго. Каждый шаг приходилось преодолевать, а иногда и буквально форсировать с большим трудом. Мелкие лужи и канавки сменялись на буквально-таки озера, небольшие, но глубокие, - рассказывают волонтеры ВПСО "Сова".

До мужчины оставалось недалеко, его уговаривали не отходить от места, но тут путь преградила топь.

В воду спихнули поваленное дерево, прошли по бревну и вышли на место. Пенсионер с таксой дождался помощи.

- Он лежал под ЛЭП-кой, рядом собака. Говорил, что ноги сводит от холода. Весь холодный, мокрый – утонул пару раз по пояс, - рассказали добровольцы.

Дедушку закутали в одеяло и передавали координаты остальному отряду. Другой дорогой - вдоль ЛЭП вернулись обратно.