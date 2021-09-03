Житель Ленинградской области украл "ВАЗ" у пенсионера в Тверской области

Автомобиль вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 63-летний житель деревни Голениха Тверской области. Мужчина сообщил, что с неохраняемой стоянки у придорожного кафе у него угнали автомобиль "ВАЗ".

Ориентировку на автомобиль направили патрульным экипажам.

Автомобиль был остановлен сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области на 295 км автодороги М-10 Россия. За рулём автомобиля находился 33-летний житель Ленинградской области в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В полиции подозреваемый сознался в содеянном. В Калининском районе он был проездом, возвращался в Ленинградскую область с вахтовых работ. Выйдя из кафе, он заметил автомобиль с ключами в замке, сел в него и поехал.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На него снова завели уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.