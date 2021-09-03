В Тверской области МЧС объявило об усилении ветра

В Тверской области обещают дождь и усиление ветра Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что до конца суток 3 сентября на территории региона ожидается усиление северного, северо-западного ветра отдельными порывами 12-17 м/сек.

Температура воздуха днем +8... +13 градусов, дождливо, ночью +2... +7.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!