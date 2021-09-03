Волоколамский проспект встал в пробке из-за ДТП на Южном мосту в Твери

ДТП на Южном мосту в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Константин Фурника

Утром 3 сентября Волоколамский проспект встал в глухой пробке из-за ДТП на Южном мосту в Твери. Два автомобиля столкнулись при движении в сторону микрорайона "Южный". Две полосы движения перегорожены транспортными средствами.

О происшествии сообщает паблик "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Пробка растянулась от улицы Озерной до Октябрьского проспекта. Медленно идет движение по прилегающим улицам.

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