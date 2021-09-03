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Общество3 сентября 2021 9:23

Новый филиал МФЦ открылся в поселке Фирово Тверской области

Работают три окна приема и выдачи документов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В новом офисе юные фировчане получили паспорта

В новом офисе юные фировчане получили паспорта

Фото: ПТО

В посёлке городского типа Фирово Тверской области на улице Советской, 25 открылся филиал МФЦ.

В новом офисе функционируют три окна приема и выдачи документов, предоставляется весь перечень государственных и муниципальных услуг. Предусмотрено место для самостоятельного выхода на Госуслуги, детский уголок, размещены информационные стенды, созданы комфортные условия для работников филиала.

В первый день работы филиала юные фировчане получили паспорта. Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед, суббота и воскресенье - выходные дни.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – поставил задачу губернатор Игорь Руденя.