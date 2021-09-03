Новый филиал МФЦ открылся в поселке Фирово Тверской области

В новом офисе юные фировчане получили паспорта Фото: ПТО

В посёлке городского типа Фирово Тверской области на улице Советской, 25 открылся филиал МФЦ.

В новом офисе функционируют три окна приема и выдачи документов, предоставляется весь перечень государственных и муниципальных услуг. Предусмотрено место для самостоятельного выхода на Госуслуги, детский уголок, размещены информационные стенды, созданы комфортные условия для работников филиала.

В первый день работы филиала юные фировчане получили паспорта. Офис открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед, суббота и воскресенье - выходные дни.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – поставил задачу губернатор Игорь Руденя.