Тверской спектакль "Чайка" покажут на открытии международного театрального фестиваля

Спектакль "Чайка" покажут на открытии международного театрального фестиваля Фото: tuz-tver.ru

С 3 по 5 сентября в Ясной Поляне в усадьбе писателя Льва Толстого пройдет международный театральный фестиваль "Толстой".

Под открытым небом участники покажут работы разных форматов: традиционные драмы и современную драматургию, хореографические постановки и многое другое.

На открытии фестиваля 3 сентября зрители увидят и тверской спектакль "Чайка" по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова.

- Завтра открываем фестиваль"Толстой" в Ясной Поляне нашим спектаклем "Чайка", - написал на своей странице в Фейсбуке заслуженный артист РФ, актер Тверского ТЮЗа Андрей Иванов. - Играть будем практически под открытым небом и поэтому нашими партнерами по сцене будут комары и другая летающая живность Ясной Поляны. Посмотрим кто будет органичнее и талантливее в этих, мягко говоря, непростых предлагаемых обстоятельствах.

Отметим, что спектакль "Чайка" постановки британского режиссера Вероники Вигг вошла в длинный список премии «Золотая Маска» сезона 2019–2020.