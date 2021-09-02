Девятиклассник из Тверской области спас тонущего малыша

Девятиклассника наградил лично начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В городе Кесова Гора на линейке в местной школе состоялось награждение девятиклассника Василия Григорьева. Юноша получил медаль МЧС "За спасение погибающих на водах". Награду школьнику вручил лично начальник ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян.

ЧП произошло 2 июня в поселке Кесова Гора. Девятиклассник Василий возвращался домой и увидел детскую куртку в искусственном водоеме у соседского дома. В воде оказался малыш, куртка надулась и удерживала ребенка на поверхности воды. Юноша прыгнул в воду, подплыл к мальчику и вытащил малыша на сушу. На шум пришли взрослые.

Спасатели поблагодарили Василия за самоотверженный поступок и проявленные смелость и отвагу.