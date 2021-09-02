Президент России рассмотрел предложения о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести» и общероссийском праздновании 950-летия Торопца

Игорь Руденя в эфирной студии. Фото: ПТО

Президент страны рассмотрел предложения губернатора Игоря Рудени о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести», а также об общероссийском праздновании 950-летия старейшего города Верхневолжья - Торопца. Об этом глава региона сообщил 2 сентября в традиционном вечернем эфире на телеканале «Россия 24» Тверь, рассказывая о своей встрече с Главой государства.

Игорь Руденя, в частности, заметил:

- Бологое по праву достоен этого звания. В ближайшее время пройдет заседание российского оргкомитета «Победа», который возглавляет Президент, где будет принято окончательное решение по этому вопросу. Все шансы у нас есть. Присвоение звания даст еще одну возможность подчеркнуть историю Бологого, тот неоценимый вклад в Победу, который внесли его жители.

Говоря о праздновании 950-летия Торопца, Игорь Руденя сообщил, что планируется создание комитета по подготовке к празднованию юбилея города, его возглавит один из заместителей председателя Правительства РФ.

Разговор в прямом эфире продолжался 30 минут. Фото: ПТО

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