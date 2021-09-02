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Происшествия2 сентября 2021 20:46

За пропаганду терроризма осужденному добавили три года колонии в Тверской области

Приговор вступил в законную силу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина получил три года колонии Фото: УФСБ России по Тверской области

Мужчина получил три года колонии Фото: УФСБ России по Тверской области

Управлениями ФСБ и ФСИН России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремистской ячейки в местах лишения свободы.

Фигурант, отбывающий наказание в колонии на территории Тверской области, оказался причастен к пропаганде среди осужденных террористической деятельности и оправданию терроризма.

Решением выездной коллегии 2-го Западного окружного военного суда осужденный признан виновным.

По ч.1 ст. 205.2 УК РФ ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.