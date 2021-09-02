В Конаковском районе Тверской области продолжится газификация и модернизация медучреждений

Игорь Руденя встретился с главами сельских и городских поселений Конаковского района и местными жителями. Фото: ПТО

2 сентября губернатор Игорь Руденя встретился с главами сельских и городских поселений Конаковского района и местными жителями.

Обсуждали актуальные вопросы. Губернатор сообщил: принято решение газифицировать всю территорию района, причём, учитывая количество дачников, в первую очередь провести бесплатный газ местным жителям.

Поговорили о медицине: технологическом перевооружении ЦРБ, строительстве новой амбулатории, повышении качества работы скорой помощи благодаря подключению к Единому диспетчерскому центру. Всё это есть в ближайших планах.

.Губернатор объявил также, что в будущем году в районе проведут транспортную реформу.

Местные жители предложили продумать дальнейшее развитие дорожной сети в Конаково, и озвучили ряд других проблем. Все прозвучавшие вопросы поручено проработать областным ведомствам. Игорь Руденя предложил создать группу общественников в Конаковском районе и других муниципалитетах для сбора обращений жителей и дальнейшей их передачи в областное Правительство.

- Все обращения будут учтены при формировании наших планов на 4-й квартал 2021-го и 2022 год, – прокомментировал итоги встречи Игорь Руденя.