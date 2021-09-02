Альфонс-мошенник обманул избранницу на 1,3 миллиона рублей в Твери

Мнимый жених обманул невесту на 1,3 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

33-летнюю жительницу Твери обманул ее избранник. В апреле девушка познакомилась с молодым человеком, пара начала отношения. Мужчина под разными предлогами одалживал деньги, которые впоследствии не возвращал.

Вскоре после знакомства молодой человек сделал избраннице предложение и подарил дорогостоящий гаджет и золотое кольцо. Позже выяснилось, что все было куплено на деньги, которые девушка взяла в кредит.

На достигнутом лжежених не остановился и предложил потерпевшей поменять машину. Она продала свою иномарку за 700 000 рублей, а взамен получила от "жениха" фиктивный договор купли-продажи на несуществующий автомобиль "Тойота" стоимостью 1,5 млн рублей.

Фигурант также продал телефон и ноутбук "невесты" и набрал на ее имя микрозаймов. Общий ущерб составил 1 300 000 рублей.

Мужчину задержали за мошенничество и проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Ему грозит 10 лет лишения свободы.