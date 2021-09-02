В Тверской области скончалась врач высшей категории Ирма Полунская

На 91-м году жизни скончалась хирург, врач высшей категории Ирма Вениаминовна Полунская Фото: Евгений КУЦ

30 августа на 91-м году жизни скончалась хирург, врач высшей категории Ирма Вениаминовна Полунская. Некролог опубликован в группе "Вышневолоцкая правда".

- Знания и опыт Ирмы Вениаминовны всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, ее жизненный путь – пример преданности профессии и любви к людям, - вспоминают о ней коллеги.

Ирма Вениаминовна родилась в Вышнем Волочке, получила образование во 2-м Московском государственном медицинском институте им. И.В. Сталина. По окончании вуза вернулась в родной город и под руководством отца, заслуженного врача РСФСР, работала хирургом в Вышневолоцкой городской больнице и одновременно на станции переливания крови.

За доблестный труд и верность профессии награждена почетными грамотами и благодарностями.