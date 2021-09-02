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Общество2 сентября 2021 16:21

Синоптики предупредили жителей Тверской области о первых осенних заморозках

Экстренное предупреждение опубликовало МЧС
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области похолодает до -1 градуса Фото: архив "КП"

В Тверской области похолодает до -1 градуса Фото: архив "КП"

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр предупреждает жителей, что ночью и утром 3 сентября ожидаются заморозки -1…0 градусов.

Днем +8... +13 градусов и дождливо.

Жителей и гостей региона просят внимательней относиться к собственной безопасности.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Будьте внимательны и осторожны!