Синоптики предупредили жителей Тверской области о первых осенних заморозках

В Тверской области похолодает до -1 градуса Фото: архив "КП"

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр предупреждает жителей, что ночью и утром 3 сентября ожидаются заморозки -1…0 градусов.

Днем +8... +13 градусов и дождливо.

Жителей и гостей региона просят внимательней относиться к собственной безопасности.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Будьте внимательны и осторожны!