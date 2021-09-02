Двух жителей Тверской области подозреваеют в вымогательстве 10 миллионов рублей

Двух мужчин подозревают в вымогательстве и мошенничестве Фото: Анастасия Осипова

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по обвинению двух мужчин в в вымогательстве и мошенничестве по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с декабря 2020 по 1 марта 2021 года один из фигурантов вымогал у гражданина 10 миллионов рублей. В счет погашения суммы мужчина отдал свой "Мерседес". Также установлено, что 27 января 2021 года ранее знакомые между собой обвиняемые похитили автомобиль "Тойота" стоимостью 1,26 млн рублей. 1 марта 2021 года оперативными сотрудниками УФСБ России по Тверской области по месту жительства одного из мужчин автомобиль был обнаружен.

Фигурантов заключили под стражу, в домах прошли обыски.

На территории частного дома и в помещении автосервиса были найдены восемь дорогих иномарок с изменениями в маркировке. Автомобили направлены на экспертизу, специалисты устанавливают их владельцев.

Ведется допрос свидетелей, устанавливаются все обстоятельства преступлений. Расследование продолжается.