Двое мужчин украли металл с предприятия в Твери

Подозреваемых задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

С заявлением о краже в полицию обратился генеральный директор одного из тверских предприятий металлообработки. Мужчина пояснил, что со склада украли металл на сумму 140 000 рублей.

Место происшествия обследовали полицейские, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором возможно было вывезено похищенное.

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых жителей Твери в возрасте 30 и 39 лет, работающие на предприятии.

Металл они планировали сдать в пункт приёма металлолома. Похищенное изъято.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны.