Игорь Руденя ознакомился с работой Конаковской ЦРБ в Тверской области

Игорь Руденя ознакомился с работой Конаковской ЦРБ Фото: ПТО

2 сентября губернатор Игорь Руденя проводит день в рабочей поездке в Конаковский район. В ходе визита он посетил местную центральную районную больницу: ознакомился с работой регистратуры поликлиники, станции скорой медицинской помощи, кабинета компьютерной томографии.

Новый современный кабинет компьютерной томографии в Конаковской ЦРБ был открыт в феврале 2021 года, до этого было отремонтировано помещение под его установку. С момента открытия здесь проведено уже более 4 тыс. исследований.

Также, по просьбе сотрудницы лечебного учреждения, в Козловской городской больнице, которая входит в структуру Конаковской ЦРБ, был заменен лифт.

На сегодняшний день в структуру Конаковской ЦРБ входят взрослая и детская поликлиники, женская консультация, круглосуточный и дневной стационары на 420 коек, молочная кухня. Дейтсвует 12 обособленны структурных подразделений и четыре ФАПа.

В поликлинике ЦРБ развёрнут прививочный пункт, где ведется вакцинация против коронавирусной инфекции, и работает мобильная прививочная бригада.