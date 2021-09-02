Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с работой ООО «ФармКонцепт» в Редкино

На предприятии работает свыше 130 специалистов Фото: ПТО

2 сентября в поселке Редкино Конаковского района губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой ООО «ФармКонцепт».

Предприятие работает с 2015 года и выпускает препараты для лечения туберкулеза, коронавирусной инфекции. Мощность производства - 12 млн флаконов лекарственных средств и около 50-60 млн таблеток и капсул в год. Медикаменты поставляются в учреждения страны и области.

- Сегодня увидели, как работает современное производство: оно отвечает мировым стандартам выпуска лекарственных препаратов. Важно, что на территории Тверской области есть такая компетенция в промышленности, - отметил при посещении завода Игорь Руденя.

В 2022 году на заводе планируется расширить перечень выпускаемой продукции, начать строительство основного цеха синтеза субстанции для изготовления лекарственных средств. Сейчас ее поставляют из-за рубежа. Также будет создан складской комплекс площадью 2 тыс. квадратных метров.

На предприятии работает свыше 130 специалистов. На встрече глава региона обсудил с сотрудниками вопросы строительства бассейна в Редкино, повышения качества питьевой воды, лекарственного обеспечения, поддержки семей с детьми.