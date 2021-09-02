В Конаковском районе Игорь Руденя возложил цветы к мемориальному комплексу сержанту Васильковскому

Игорь Руденя возложил цветы к мемориалу Фото: ПТО

2 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит день в рабочей поездке в Конаковский район. В деревне Рябинки глава региона возложил цветы к мемориальному комплексу сержанту Васильковскому.

В годы Великой Отечественной войны вблизи Вахонинского сельского поселения проходила линия фронта. Здесь в 1941 году совершил свой подвиг сержант Вячеслав Васильковский, командир отделения 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии. В бою за деревню Рябинки он подобрался к вражескому дзоту и собой закрыл огневую точку противника. Сержант посмертно награждён орденом Ленина.

На месте подвига Васильковского установлен обелиск с мемориальной доской.

В 2020 году проведена реставрация мемориала. При осмотре Игорь Руденя поручил провести благоустройство территории комплекса.