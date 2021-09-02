Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика2 сентября 2021 12:19

В Тверьстате рассказали, какие продукты быстрее всего дорожают в Тверской области

Ведомство опубликовало итоги еженедельного мониторинга цен
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зарплата за ценами как всегда не успевает.

Зарплата за ценами как всегда не успевает.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Овощные консервы для детского питания, варёная колбаса и печенье - продукты, которые сильнее всего подорожали за последнюю неделю. Это следует из очередного отчёта Тверьстата о ценах на популярные продукты питания.

Детские овощные консервы и варёная колбаса за неделю выросли в цене практически на 5%. Печенье - на три с четвертью процента.

От одного до двух процентов прибавили в цене сыр, жирный творог, маргарин и мясные детские консервы.

Зато подешевели колбасы копчёные и полукопчёные: -6%. Немного скинули в цене также морковь (-3,4%), вермишель (-3%) и белокочанная капуста (-2%).