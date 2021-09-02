Минприроды Тверской области предупредило водителей о сезонной миграции диких животных

Водителей предупреждают о сезонной миграции животных Фото: архив "КП"

Минприроды Тверской области напомнило водителям о начале сезонной миграции диких животных. Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки.

- Большинство случаев ДТП с дикими животными фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходится на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00. Животные выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно, - отмечают специалисты.

Министерством проводятся постоянные мониторинги появления диких животных вблизи автомобильных дорог и на проезжей части

О фактах нахождения диких животных возле дорог в населенных пунктах сообщайте в Министерство по телефонам: (4822) 73-31-87, (4822) 73-31-94 или по электронной почте: mpr@tverreg.ru, а также непосредственно госохотинспекторам для принятия необходимых мер.