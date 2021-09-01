В фарше из Тверской области нашли листерии и кишечную палочку

В фарше нашли листерии и кишечные палочки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области специалисты Управления Россельхознадзора отобрали в одном из сетевых магазинов Вышнего Волочка пробы мясной продукции.

В ходе исследования образцов экспертами Тверской межобластной ветлаборатории в фарше из мяса кур и в "Домашнем" фарше, произведенных в Верхневолжье, были выявлены листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.