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Общество1 сентября 2021 19:19

В фарше из Тверской области нашли листерии и кишечную палочку

Пробы были отобраны в магазине Вышнего Волочка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В фарше нашли листерии и кишечные палочки

В фарше нашли листерии и кишечные палочки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области специалисты Управления Россельхознадзора отобрали в одном из сетевых магазинов Вышнего Волочка пробы мясной продукции.

В ходе исследования образцов экспертами Тверской межобластной ветлаборатории в фарше из мяса кур и в "Домашнем" фарше, произведенных в Верхневолжье, были выявлены листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.