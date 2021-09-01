После взрыва газа дом в Красном Холме Тверской области не подлежит восстановлению

После ЧП дом не подлежит восстановлению Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В правительстве Тверской области состоялось совещание под руководством губернатора Игоря Рудени, на котором обсудили ход аварийно-восстановительных работ в доме №5 по Заводскому переулку в Красном Холме.

30 августа в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Пострадал мужчина, и погибла женщина. По факту ЧП следователи завели уголовное дело.

По предварительным данным экспертной организации, дом восстановлению не подлежит. - Наша задача – не оставить людей без жилья и внимания. Необходимо обеспечить круглосуточное дежурство на объекте сотрудников УМВД, МЧС, социальной защиты населения, Министерства строительства региона. В оперативном порядке решать вопросы с предоставлением нового жилья и компенсационных выплат, – сказал на совещании Игорь Руденя.

В здании завершается обследование, продолжаются работы по укреплению аварийных конструкций для осмотра помещений и выяснения обстоятельств трагедии.

С жильцами дома работают психологи МЧС. Люди получат единовременные выплаты, родственники погибшей женщины - финансовую поддержку.

Проживавший в доме 14-летний мальчик обеспечен одеждой и канцелярскими принадлежностями к 1 сентября.