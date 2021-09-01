Трое иностранцев-нелегалов прятали наркотики в "закладках" в Тверской области

У фигурантов изъята крупная партия наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери полицейские при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» УНК России по Тверской области в Ржеве задержали троих нелегалов из ближнего зарубежья.

В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружены и изъяты 100 свёртков с веществом внутри, которое оказалось наркотиком массой 5,62 грамма, что относится к крупному размеру.

Сбывать вещество злоумышленники планировали в районах.

На фигурантов завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ведется следствие.