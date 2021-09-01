Граффити с рыжей девушкой убирают с фасада дома на улице Вольного Новгорода в Твери

Рыжую девушку убирают с фасада здания Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром, 1 сентября, на улице Вольного Новгорода в Твери прохожие заметили рабочего, который методично счищал с фасада дома граффити с рыжей девушкой.

Фасад, да и сам портрет, заметно облупились. Здание ждет ремонт, стены собираются покрасить, поэтому рисунок убирают.

Стрит-арт с рыжей девушкой еще в 2014 году нарисовал известный в Твери уличный художник Виктор Лебедев (Витя Джок). Портрет полюбился местным жителям и туристам.

Кстати, если пройтись по историческому центру, можно увидеть и другие не менее интересные изображения, выполненные местными художниками-граффитистами.