В Твери открылся детский сад на улице Планерной

Новый детский садрассчитан на 150 мест Фото: ПТО

В День знаний в Твери состоялось открытие детского сада на улице Планерной. Учреждение посетил губернатор Игорь Руденя.

Детский сад построен в рамках национального проекта «Демография» и рассчитан на 150 мест. Каждая из восьми групп оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство, спортзал.

Губернатор отметил творческий подход к оформлению детского сада.

- Вложили душу в учреждение, сделали его, как для своих детей. Это видно во всех помещениях, на территории, видно по счастливым лицам мамочек, которые пришли с ребятишками, – сказал Игорь Руденя.

Также к 1 сентября в эксплуатацию введены новые детские сады в Торопце и селе Бурашево Калининского района. В них проходят Дни открытых дверей.