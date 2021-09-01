В День знаний Игорь Руденя напутствовал школьников и студентов Тверской области

К школьникам, студентам, педагогам и родителям обратился Игорь Руденя Фото: ПТО

В День знаний, 1 сентября, к школьникам, студентам, педагогам и родителям Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- Уверен, что образование и воспитание, которое вы получите в школах, колледжах, вузах, откроют вам путь к ярким достижениям, а ваши успехи станут успехами Тверской области и всей России. Благодарю за труд педагогов, наставников, родителей – всех, кто отдает свои силы и знания обучению детей, вкладывает в них частичку своей души, воспитывает настоящих патриотов Родины, – отметил Игорь Руденя и пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, реализации намеченных планов.

В 2021 году в учреждениях дошкольного, общего и профессионального образования Тверской области начали обучение более 221 тысячи человек. Более 22,8 тысячи человек стали первоклассниками и первокурсниками.