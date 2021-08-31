Госавтоинспекция Тверской области напомнила о правилах перевозки организованных групп детей

Госавтоинспекторы напоминают о правилах перевозки детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В преддверии учебного года госавтоинспекторы напомнили жителям Тверской области о правилах перевозки организованных групп детей и призвали не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.

- Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения, а также Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, в автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей", - обращают внимание госавтоинспекторы. - Скорость движения автобуса не должна превышать 60 км/ч, на крыше должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, во время движения дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности.

Перед началом поездки необходимо подать в Госавтоинспекцию уведомление об организованной перевозке группы детей. Если автобусов три и более - заявку на сопровождение патрульным автомобилем.

- При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, - напоминают в ГИБДД и призывают родителей и педагогов пользоваться услугами только легальных перевозчиков.