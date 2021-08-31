Жительница Тверской области купила поддельный сертификат о вакцинации и попала под статью

Подделка сертификата - это уголовщина! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса купила 26-летняя жительница Бологовского района Тверской области. Чем заработала себе проблемы с уголовным кодексом.

Факт подделки сертификата выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Твери совместно с бологовскими коллегами.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Санкции этой статьи предполагают разное наказание - от штрафа (до 80 тысяч рублей) до исправительных работ или даже полугода ареста.

Напомним, ранее врач и медсестра Весьегонской ЦРБ попались на подделке сведений о прохождении пациентами вакцинации от коронавируса.