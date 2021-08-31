Царский дуб из парка Воксал в Твери признан памятником живой природы

Царский дуб получил диплом участника конкурса «Российское дерево года – 2021» Фото: ПТО

30 августа в парке Воксал в центре Твери торжественно отметили юбилей Царского дуба.

Дереву-долгожителю присвоили статус «Памятник – живой природы». Такого "звания" удоставивают только уникальные деревья, к каким и относится тверской дуб.

Дереву уже 200 лет, его высота - 29 метров, а диаметр ствола - больше полутора метров.

Существует легенда, что его посадил сам император Александр I, который неоднократно бывал в Твери у своей сестры великой княгини Екатерины Павловны. Поэтому дерево и зовут Царским.

Сертификат о присвоении дереву почетного статуса представителям городской власти вручил председатель Сертификационной комиссии Всероссийской программы «Дерево – памятник живой природы» Сергей Пальчиков. Регион перенял эстафету «Деревья – памятники живой природы».

В Твери побывал памятный знак, который путешествует по регионам страны. Также Царский дуб получил диплом участника конкурса «Российское дерево года – 2021».