Пятьдесят плиток шоколада пытался украсть мужчина из магазина в Твери

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Преступление было совершено в одном из сетевых магазинов на улице Можайского в Твери. Менеджер по безопасности заметил по камерам, что в торговом зале мужчина взял 50 плиток шоколада, спрятал в рюкзак и пытается покинуть магазин.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался безработный ранее судимый за имущественные преступления 33-летний местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.