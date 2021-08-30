В Твери подвели итоги поисково-мемориального проекта "Ржевский выступ"

На конференции была развернута выставка, посвященная Великой Отечественной войне Фото: ПТО

В Твери в ДК «Пролетарка» состоялась конференция межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ». В работе приняли участие поисковики из Тверской и Московской областей.

- Благодаря проекту удалось обнаружить и с почестями перезахоронить останки более 460 солдат и командиров Красной Армии, сражавшихся на ржевском рубеже, установить имена 65 воинов, помочь родственникам найти места гибели и захоронения 124 красноармейцев. За этими цифрами история подвига нашего народа, отраженная в судьбах его героев, беззаветно преданных Родине, - отмечено в приветствии от губернатора Игоря Рудени.

На конференции была развернута выставка, посвященная Великой Отечественной войне и представлен вкладыш из солдатского медальона красноармейца 1170 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии Николая Ивановича Навесова – его передали племяннице бойца.