В Твери вандалы разрисовали бронзового рыбака на набережной

Вандалы разрисовали бронзового рыбака Фото: vk.com/vktver/Роман Покровский

В Твери неизвестные вандалы разрисовали бронзового рыбака, установленного на набережной у горсада.

Рисунок розовой краской появился на рукаве куртки. О происшествии сообщили очевидцы в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

В ближайшее время власти обещали рыбака отмыть.

Напомним, что многострадальный рыбак не раз становился объектом вандализма. У бронзовой скульптуры постоянно воруют удочку, а однажды надели на лицо памятника медицинскую маску.