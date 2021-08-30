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Общество30 августа 2021 15:51

В Твери вандалы разрисовали бронзового рыбака на набережной

Злоумышленников ищут
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вандалы разрисовали бронзового рыбака Фото: vk.com/vktver/Роман Покровский

Вандалы разрисовали бронзового рыбака Фото: vk.com/vktver/Роман Покровский

В Твери неизвестные вандалы разрисовали бронзового рыбака, установленного на набережной у горсада.

Рисунок розовой краской появился на рукаве куртки. О происшествии сообщили очевидцы в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

В ближайшее время власти обещали рыбака отмыть.

Напомним, что многострадальный рыбак не раз становился объектом вандализма. У бронзовой скульптуры постоянно воруют удочку, а однажды надели на лицо памятника медицинскую маску.