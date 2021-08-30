Женщина искала автопопутчиков и нарвалась на мошенника в Тверской области

В поисках попутчиков женщина перевела деньги мошеннику Фото: Анастасия Осипова

В межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный обратилась 48-летняя женщина и рассказала, что хотела поехать в Санкт-Петербург, решиласэкономить и воспользовалась популярным сервисом поиска попутчиков на автомобиле.

Перевозчик быстро нашелся, связался с потерпевшей и предложил внести предоплату.

Через мессенджер водитель отправил ссылку, пострадавшая ввела данные своей карты и оплатила будущую поездку. Со счета женщины списали 8000 рублей, а водитель перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция.