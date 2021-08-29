Одиннадцать котят и четыре собаки нашли хозяев на ярмарке животных в Твери

15 животных нашли новый дом Фото: vk.com/tver_helpanimals

В субботу, 28 августа, в Твери прошла большая ярмарка-раздача бездомных животных. На площадке у кинотеатра "Звезда" искали хозяев для бездомных кошечек и щенков.

- 11 котеек и четыре собаки мы пристроили на выставке-раздаче бездомных животных, - сообщили по итогам акции организаторы - тверская Инициативная группа по защите животных. - Все хвостатые уехали в новый дом, где их будут любить, кормить и всячески оберегать.

Гости ярмарки помогли волонтерам кормом для животных и деньгами. В помощь бездомным животным было собрано 34 150 рублей.

Все средства будут направлены на лечение, содержание и стерилизацию хвостатых подопечных, а также дополнительно - на проект стерилизации бездомных животных под опекой пенсионеров.