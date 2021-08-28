В 2022 году в Тверской области будет открыта новая поликлиника Старицкой ЦРБ

Поликлиника строится на улице Коммунистической. Фото: ПТО

Здание новой поликлиники Старицкой ЦРБ на улице Коммунистической сегодня находится в состоянии недостроя. Там возведены стены, проложены перекрытия, установлены окна.

В настоящий момент подготовлен проект реконструкции поликлиники с учётом действующих норм в области строительства, энергоэффективности и безопасности.

28 августа стройку посетили губернатор Игорь Руденя и заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным полтора года назад была объявлена инициатива по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из-за пандемии ее пришлось немного отложить, но с 1 января 2021 года она стартовала. В данной программе участвует и Тверская область», – цитирует слова Татьяны Голиковой пресс-служба Правительства Тверской области.

Решение о подготовке к продолжению строительства уже принято. Запуск поликлиники в работу планируется в будущем году.