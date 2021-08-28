На 50 тысяч рублей оштрафовали капитана, ударившего двух рядовых в Тверской области

Капитан дважды поднял руку на своих подчинённых. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На 50 тысяч рублей оштрафовал Тверской гарнизонный военный суд военнослужащего - капитана одной из воинских частей. Его осудили за то, что он дважды поднял руку на своих подчинённых. Эти действия были квалифицированы как превышение должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Первый случай произошёл в октябре прошлого года в медпункте воинской части. Капитан схватил одного из рядовых за форму, затолкал в кабинет и ударил кулаком в голову, попав в висок.

В феврале 2021 года офицер совершил аналогичный поступок. В квартире своего сослуживца он ударил солдата в челюсть и сломал ему зуб. Свой поступок капитан мотивировал желанием наказать рядового за неявку на службу.

Вину в содеянном на суде офицер признал, сообщает Тверской гарнизонный военный суд. Свои действия он объяснял тем, что рядовые вели себя некорректно по отношению к нему, как к командиру, когда он предъявлял им претензии по поводу нарушения воинской дисциплины.

Вынося приговор, суд учёл признание вины, добровольную компенсацию морального вреда потерпевшим и наличие у офицера малолетнего ребёнка.