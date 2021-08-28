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Происшествия28 августа 2021 14:43

В Заволжском районе Твери машина врезалась в фонарный столб

В аварии пострадал один человек
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Авария произошла на Санкт-Петербургском шоссе, у дома 47. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария произошла на Санкт-Петербургском шоссе, у дома 47. Фото: УГИБДД по Тверской области

28 августа в Твери, на Санкт-Петербургском шоссе, у дома 47, столкнулись легковой "Шевроле" и "Лада Ларгус" Почты России. "Шевроле" откинуло от удара и машина врезалась в фонарный столб.

В ДТП пострадал водитель врезавшейся в столб машины, мужчина 44 лет. Он ушиб и рассёк губу. Медики осмотрели пострадавшего на месте, госпитализация не потребовалась.

По информации областной Госавтоинспекции, оба участника аварии были трезвы.