В Заволжском районе Твери машина врезалась в фонарный столб

Авария произошла на Санкт-Петербургском шоссе, у дома 47. Фото: УГИБДД по Тверской области

28 августа в Твери, на Санкт-Петербургском шоссе, у дома 47, столкнулись легковой "Шевроле" и "Лада Ларгус" Почты России. "Шевроле" откинуло от удара и машина врезалась в фонарный столб.

В ДТП пострадал водитель врезавшейся в столб машины, мужчина 44 лет. Он ушиб и рассёк губу. Медики осмотрели пострадавшего на месте, госпитализация не потребовалась.

По информации областной Госавтоинспекции, оба участника аварии были трезвы.