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Происшествия28 августа 2021 7:27

В Твери пенсионер попал в ДТП на самодельном мопеде, зацепившись за него калошей

Мужчина пытался решить проблему на ходу, но мопед опрокинулся
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Мужчина ехал на мопеде, переделанном из велосипеда «Салют». Фото: УГИБДД по Тверской области.

Мужчина ехал на мопеде, переделанном из велосипеда «Салют». Фото: УГИБДД по Тверской области.

75-летний мужчина в Твери получил травмы, попав в ДТП на самодельном мопеде. Авария произошла вечером 27 августа в частном секторе, на улице Тургенева у дома 101.

По информации региональной Госавтоинспекции, пожилой мужчина ехал на мопеде, переделанном из велосипеда «Салют», и зацепился калошей за элемент этого транспортного средства.

Прямо на ходу пенсионер попытался высвободить калошу, нагнулся, потерял управление мопедом и упал.

О тяжести полученных им травм не сообщается.