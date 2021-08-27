Под Тверью микроавтобус врезался в легковое "Рено", пострадала пассажирка

Участники ДТП. Фото УГИБДД по Тверской области.

Днём 27 августа на 153-м километре трассы М-10 в Калининском районе столкнулись фургон "Пежо Боксер" и легковой "Рено Логан".

Машины ехали в попутном направлении в сторону Санкт-Петербурга. Водитель фургона не выдержал дистанцию или замешкался и въехал в "Логан" сзади.

В аварии пострадала пассажирка "Рено", женщина 66 лет. Она ехала на заднем сидении и была пристёгнута. Подробности о характере травм не известны.

По информации Управления ГИБДД по Тверской области, участники аварии были трезвы.