Под Тверью микроавтобус врезался в легковое "Рено", пострадала пассажирка

Участники ДТП. Фото УГИБДД по Тверской области.
Днём 27 августа на 153-м километре трассы М-10 в Калининском районе столкнулись фургон "Пежо Боксер" и легковой "Рено Логан".
Машины ехали в попутном направлении в сторону Санкт-Петербурга. Водитель фургона не выдержал дистанцию или замешкался и въехал в "Логан" сзади.
В аварии пострадала пассажирка "Рено", женщина 66 лет. Она ехала на заднем сидении и была пристёгнута. Подробности о характере травм не известны.
По информации Управления ГИБДД по Тверской области, участники аварии были трезвы.