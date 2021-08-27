Под видом аренды мошенник обманул хозяйку квартиры в Твери

Телефонный мошенник обманул женщину в Твери Фото: Александр Новиков

В полицию обратилась 35-летняя жительница Твери и сообщила, что стала жертвой мошенника.

Женщина разместила информацию о сдаче квартиры в аренду. Некоторое время спустя ей поступил звонок, мужчина хотел снять квартиру и попросил данные банковской карты хозяйки для перечисления аванса. Затем незнакомец сообщил, что по ошибке вместе с предоплатой перевёл на её счёт большую сумму и попросил вернуть ему деньги.

Потерпевшая перевела мошеннику 24 000 рублей, только это оказались ее собственные средства. Больше мужчина на связь не выходил, женщина обратилась в полицию.

Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен. Им оказался неработающий 31-летний житель Пензы. Злоумышленник сознался в содеянном.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.