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Общество27 августа 2021 10:39

В Твери автобусы до "Чайки" будут ходить по новой схеме

Изменения продлятся до 31 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Несколько маршрутов изменятся до 31 августа

Несколько маршрутов изменятся до 31 августа

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери, в связи с ремонтом коллектора на проспекте Победы, с 9:00 утра 27 августа до 23:00 вечера 31 августа на участке от дома №72 до дома №74 автобусы «Транспорта Верхневолжья» №24, №44, №51 и №106 будут курсировать по новой схеме.

Маршрут №24 «Торговый центр «Метро» – улица 1-я за линией» и маршрут №106 «Торговый центр «Метро» – Эммаусс» будут проходить по улице Склизкова до торгового центра «Метро».

Маршрут №44 «Торговый центр «Метро» – микрорайон «Радужный» и маршрут №51 «Торговый центр «Метро» – Литвинки» проследуют по проспекту Победы до остановки «АТХ №2».

Временная схема движения Фото: vk.com/tvercard

Временная схема движения Фото: vk.com/tvercard