В Тверской области открылась первая модельная библиотека

Модельные библиотеки предоставляют жителям неограниченный доступ к данным Фото: ПТО

Лихославльская библиотека имени Владимира Соколова модернизирована по национальному проекту «Культура» в мультикультурный развивающий социально-ориентированный центр для детей и родителей. Внутри установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, компьютерная и мультимедийная техника, обновлен книжный фонд.

В день открытия для ребят подготовили интерактивную программу. Теперь посетители библиотеки смогут работать на современном компьютерном оборудовании, принимать участие в мастер-классах, интерактивных играх, квестах.

Модельные библиотеки – учреждения нового формата, предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.

В 2021 году по итогам конкурсного отбора Минкультуры России три учреждения Тверской области получили федеральные средства на создание модельных муниципальных библиотек. Это детская библиотека Лихославльской библиотеки им. В. Соколова, Центр детского и семейного чтения Вышневолоцкой центральной библиотеки, Детская библиотека Андреапольской централизованной библиотечной системы.