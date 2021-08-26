Комиссия продолжает инспекции по отремонтированным дорогам Твери

В Твери продолжается инспекция отремонтированных дорожных объектов Фото: администрация Твери

В Твери комиссия проинспектировала ход ремонтных работ в микрорайоне "Южный" – на улице Линейной и проезде вдоль областного родильного дома.

По улице Линейной проходят четыре автобусных маршрута, соединяющих "Южный" и посёлок имени Крупской с центральной частью города, Заволжьем и Пролетарским районом. На сегодняшний день ремонтные работы на участке выполнены на 90 % – в порядок приводится более 1 200 метров дорожного полотна.

Продолжаются работы на улице 1-й Головинский вал в Центральном районе. Вместо грунтовки здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части (протяжённостью порядка 600 метров), построены тротуары и наружное освещение. Работы выполнены более чем на 95% – осталось установить дорожные знаки. Подрядчик готовит объект к приёмке.

Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Твери планируется отремонтировать 70 объектов улично-дорожной сети протяжённостью более 61,6 километра. Большая часть объектов находится на завершающей стадии.