Игорь Руденя осмотрел музей под открытым небом "Василево" в Тверской области

На территории «Василёво» площадью 27 га размещены 13 объектов деревянного зодчества Фото: ПТО

26 августа губернатор Игорь Руденя в Торжокском районе проинспектировал проведение реставрационных работ на территории единственного в Верхневолжье музея деревянного зодчества «Василёво».

Архитектурно-этнографический комплекс под открытым небом «Василёво» является филиалом Тверского государственного объединенного музея. Основан в 1976 году на территории бывшей усадьбы XVII века дворян Львовых, родственников знаменитого русского архитектора Н.А. Львова.

В рамках исполнения госконтракта на проведение реставрации музея завершены работы на Нижнем и Чертовом мосту, валунной стенке, белокаменной лестнице, проведена расчистка прудов. Сделано видеонаблюдение, наружное освещение и подсветка. Продолжается озеленение, обустройство дорожек.

Всего на территории «Василёво» площадью 27 га размещены 13 объектов деревянного зодчества. Комплекс разделен на три части: входная зона; Тверская деревня, где расположены строения XVIII-начала XX веков; усадебная зона со знаменитой липовой аллеей.

Игорь Руденя отметил, что для удобства посетителей необходимо сделать информационные таблички возле достопримечательностей, внимательно следить за состоянием сооружений комплекса, усилить противопожарную безопасность деревянных построек.