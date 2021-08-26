Игорь Руденя посетил общеобразовательную школу имени А.А. Воскресенского в Торжке

Губернатора заинтересовал проект местного учителя о природе и достопримечательностях Тверской области Фото: ПТО

26 августа во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район губернатор Игорь Руденя посетил общеобразовательную школу им. А.А. Воскресенского. С 1 сентября в ней будут обучаться 263 школьника, в том числе 23 первоклассника.

В школе Игорю Рудене была представлена настольная игра для младших школьников «Путешествие по Тверскому краю» - проект, одним из разработчиков которого стала учитель Мирновской СОШ Кристина Козьякова. Игра помогает детям узнать о природе, городах, достопримечательностях и выдающихся жителях Верхневолжья.

Глава региона отметил уникальность проекта, к выпуску готовится первый тираж.

В школе открыт Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» и детский технопарк «Кванториум». При финансовой поддержке области были закпулены 3D принтеры, компьютеры, мебель и необходимая техника.

По итогам посещения образовательного учреждения Игорь Руденя поручил улучшить материально-техническую базу школы - оснастить тренажерами спортивный зал, обновить волейбольную площадку и уголок безопасности дорожного движения.