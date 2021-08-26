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Происшествия26 августа 2021 15:18

Безработный житель Тверской области скрутил колеса с припаркованной машины

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию заявил 32-летний Сонковского района и рассказал, что во дворе дома припарковал автомобиль и, пока его не было, неизвестнй украл все четыре колеса с дисками стоимостью 14 000 рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый неработающий житель Сонковского района.

Молодой человек признался, что ему понравились колеса, он их открутил и поставил на автомобиль своего брата.

Похищенное изъято, по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.