Безработный житель Тверской области скрутил колеса с припаркованной машины

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию заявил 32-летний Сонковского района и рассказал, что во дворе дома припарковал автомобиль и, пока его не было, неизвестнй украл все четыре колеса с дисками стоимостью 14 000 рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый неработающий житель Сонковского района.

Молодой человек признался, что ему понравились колеса, он их открутил и поставил на автомобиль своего брата.

Похищенное изъято, по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.