Безработный житель Тверской области скрутил колеса с припаркованной машины

Подозреваемого задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию заявил 32-летний Сонковского района и рассказал, что во дворе дома припарковал автомобиль и, пока его не было, неизвестнй украл все четыре колеса с дисками стоимостью 14 000 рублей.
Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый неработающий житель Сонковского района.
Молодой человек признался, что ему понравились колеса, он их открутил и поставил на автомобиль своего брата.
Похищенное изъято, по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.