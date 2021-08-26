Игорь Руденя возложил цветы к Мемориалу памяти павших воинов в Торжке Тверской области

Игорь Руденя проводит день в рабочей поездке по Торжокскому району Фото: ПТО

26 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит день в рабочей поездке в Торжокском районе.

Утром в поселке Мирный глава региона возложил цветы к Мемориалу памяти павших воинов и при осмотре комплекса поручил провести благоустройство территории у мемориала, а в следующем году – ремонт памятника. Мемориальный комплекс открыт в 1983 году. Здесь установлено 12 мемориальных плит с именами 306 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе поездки также запланировано посещение Мирновской средней общеобразовательной школы им. А.А. Воскресенского, Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», архитектурно-этнографического музея «Василёво», подстанции скорой медицинской помощи.