Сломанные карусели и песочницы с мусором: активисты ОНФ нашли нарушения на детских площадках в Тверской области

Ни одна из проверенных площадок не соответствует требованиям техрегламента Фото: onf.ru

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта провели мониторинг и проверили состояние игровых и спортивных площадок в муниципалитетах Тверской области.

В ходе инспекции выяснилось, что ни одна из осмотренных игровых зон, а их было 27, полностью не соответствует новым требованиям техрегламента.

Площадки были выбраны в случайном порядке, также в список попали те, на которые поступали жалобы от жителей в городах Тверь, Бологое, Вышний Волочёк, Конаково, Калининском районе и поселке городского типа Куженкино.

При проверке выявлено, что металлические элементы повредила коррозия, деревянные конструкции загнивают, нет ограждений и информационных щитов. Информацию на щитах удалось найти лишь на двух площадках в Твери.

Худшим примером стала детская площадка в Куженкино. Там, помимо гнилых конструкций, была обнаружена сломанная карусель и песочница с мусором вместо песка. Похожая картина на улице Константина Заслонова в Твери - площадка не обслуживается много лет и зарастает травой.

Перечень выявленных замечаний общественники направили в органы власти. Также активисты ОНФ запросили документы о собственниках объектов и паспорта безопасности.